Momento: Bruno Wilson atira ao poste

O Vizela entrou bem melhor na segunda parte e, em dois tempos, chegou ao empate e chegou mesmo a ameaçar a reviravolta, diante de um Estrela em quebra, com destaque para um fenomenal pontapé de Bruno Wilson que, sobre a direita, atirou uma bomba que explodiu no segundo poste e voltou para o jogo. A baliza de Bruno Brígido ficou a abanar, mas o empate resistiu até final.

Figura do jogo: Matheus Pereira, o herói improvável

Começou o jogo no banco de suplentes, mas foi chamado à contenda, ainda na primeira parte face a uma lesão de Jardel e aproveitou da melhor forma os minutos em que esteve em campo, com natural destaque para a assistência no lance do empate. Um lance de pura garra do extremo que ganhou uma bola sobre a esquerda e arrancou por ali fora, até cruzar tenso, no lance que acabou por proporcionar o remate fulminante do capitão Samu.

Outros destaques: confira o FILME DO JOGO

Samu

Um grande golo e uma exibição de encher o olho do capitão do Vizela que, em terreno mais adiantados do que é habitual, esteve sempre muito em jogo e acabou por arrancar um golo de belo efeito, com um remate de primeira à entrada da área. Mas Samu foi muito mais do que o golo do empate. Jogou à frente de Bustamante e Diogo Nascimento, no apoio direto a André Luiz, mas com total liberdade para descair para os flancos e oferecer novas linhas de passe.

Anderson

Determinante a anular as muitas transições rápidas que o Estrela foi ensaiando ao longo do jogo. O Vizela entrou com um bloco bem subido e o central foi sempre o primeiro a chegar quando era preciso recuar em velocidade para travar mais um avançado do Estrela. Fez cortes atrás de cortes, numa marcação cerrada, primeiro a André Luiz, depois a Ronaldo Tavares e Kikas.

Gustavo Henrique

Entrou muito bem no jogo, aparecendo nos dois corredores, a oferecer profundidade à equipa do Estrela. É dos seus pés que sai a bola do primeiro golo do jogo e teve outros cruzamentos igualmente perigosos, mas acabou por cai na segunda parte, remetido a tarefas mais defensivas, como, aliás, toda a equipa.