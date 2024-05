O Estrela da Amadora anunciou, esta terça-feira, a saída do treinador Sérgio Vieira.

Apesar de ter contrato até 2026 e ter alcançado a manutenção, o técnico de 41 anos chegou a acordo para o fim da ligação com os tricolores, que já durava há duas temporadas.

Como o Maisfutebol já noticiou, Filipe Martins vai assumir o comando técnico da equipa da Reboleira.

O Estrela assegurou a permanência na última jornada da Liga: terminou na 14.ª posição, com mais um ponto do que o 16.º classificado, o Portimonense, que mede forças com o AVS no play-off.