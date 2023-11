Com o embate contra o Moreirense em vista, o treinador do Estrela da Amadora, Sérgio Vieira, mostrou-se confiante no apoio dos seus adeptos, através de «cor» e «ruído», e que isto poderá ser uma vantagem neste jogo, a contar para a 11.ª jornada da I Liga.

Em conferência de antevisão à partida frente ao Moreirense, a realizar no sábado, Sérgio Vieira apelou para os adeptos amadorenses a estarem presentes no apoio à equipa. «No sábado, é para nós determinante ter um [estádio] José Gomes cheio, com um ambiente fantástico, com cor, ruído e apoio e, dessa forma, acho que poderia ser muito, muito vantajoso para nós», começou por dizer o treinador do Estrela da Amadora.

O responsável técnico do Estrela mostrou grande respeito pelo adversário, clube que já treinou, na época de 2017/18, não se mostrando surpreendido pelo sucesso dos cónegos, que ocupam atualmente o sexto lugar. «A mim não me surpreende por vários motivos: já passei por aquela casa, conheço as pessoas, quem a gere e o momento em que está aquele projeto», observou.

«Em termos de quantidade, qualidade e maturidade tem esse tipo de jogadores, muitos deles já tinham jogado na I Liga e têm experiência dentro do futebol português, de I Liga. É uma equipa com maturidade e qualidade individual, naturalmente», elogiou o treinador português, reconhecendo que nutre um grande carinho pelo Moreirense, o primeiro clube que treinou na Liga principal, mas garantindo que o seu foco principal é vencer a partida.

«Os clubes são as pessoas, os jogadores. Por todos os clubes e pessoas que passaram na história da minha vida há um carrinho especial que fica guardado e jamais vai ser esquecido», afirmou.

A equipa do Estrela conta com cinco lesionados no boletim clínico: o guarda-redes Bruno Brígido, o defesa Pedro Mendes, o médio Pedro Sá, o avançado Régis N'Do e o avançado Gustavo Henrique.

O Estrela da Amadora ocupa a 10.ª posição, com 11 pontos e recebe, às 18h de sábado, o Moreirense, no Estádio José Gomes. O árbitro do encontro será Hélder Carvalho e pode seguir o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.