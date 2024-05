Sérgio Vieira, treinador do Estrela, em conferência de imprensa, depois da vitória, em casa, diante do Gil Vicente (1-0), em jogo da 34.ª jornada da Liga:

[Garantir a manutenção] «Queria agradecer aos nossos jogadores e adeptos que foram fantásticos e insuperáveis. Fomos justos vencedores. fizemos 1-0 na primeira parte, podíamos ter feito o segundo e terceiro. o Nilton teve de sair, tivemos de mexer. o Kikas estava cansado. Com todas as indicações e compromisso começámos a conservar o resultado. Neste momento é muito importante agradecer à estrutura toda e à magia tricolor. Uma época difícil, pela instabilidade diária, pelo profissionalismo que está a ser desenvolvido internamente e o objetivo é voltar a ter um Estrela de alto nível e sustentável. Esta parte final da época não foi fácil. A lesão do Diogo, a lesão do Miguel, a limitação por amarelos do Gaspar. Foi uma instabilidade constante que sentimos. Tivemos a CAN, foi uma época muito difícil. Mas houve um grande ambiente hoje e queremos continuar assim, pois o Estrela tem de ser um clube enorme, bem desenvolvido e estruturado. O futebol português precisa desta cidade, desta história… do Estrela!»

[Confusão no final do encontro] «Faz parte, se calhar houve um compromisso que falhou da parte do Gil Vicente, como o exemplo do cumprimento de horários estabelecidos. O Tozé tem de falar com os jogadores dele, não com os meus. Senti uma grande vontade do adversário em ganhar hoje (sábado). Ficaram a três pontos de nós. Foi um jogo fantástico, o Gil está de parabéns. As reações, às emoções, às vezes nós falhamos. No fim quis justificar uma reação meio brusca e gerou-se um bate boca faz parte. Acabei por ser penalizado e fui expulso. Mas peço que pouco valorizem isto, foi algo emocional.»

[Este jogo foi o reflexo da época?] «Infelizmente não. Jogos iguais a este tivemos muitos, dominamos, tivemos oportunidades e no fim acabámos por deslizar. Acho que Deus quer que a gente sofra, que aprendamos com estas lições. Não é só fé… é convicção. No ano passado merecíamos subir e conseguimos. Este ano merecíamos ficar na Liga, mas isto é uma lição para reforçar a nossa humildade.»

[Mensagem para os adeptos?] «Temos de ambicionar mais e melhor! Não é só nas vitórias. O ano passado foi uma época com resultados positivos e este ano foi mais difícil. Temos de dar mais e melhor. Os adeptos sabem que vamos dar a vida.»

[Para o ano fica no Estrela?] «Sim, vocês nunca vão ver o meu nome no ‘vai para ali, vai para acolá’. O meu foco e compromisso é com o Estrela. Tenho mais dois anos de contrato.»