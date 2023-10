Declarações do treinador do Estrela da Amadora, Sérgio Vieira, à SportTV, após a vitória por 1-0 ante o Casa Pia, em jogo da 8.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol:

[A que sabe esta vitória:]

«Primeiro, sabe a justiça, sabe a dever cumprido da nossa parte, mas também sabe a uma mensagem muito especial que queríamos passar e eu em particular para estes jogadores, que hoje debaixo de 30 e tal graus, tentaram manter a atitude, a organização, ser a melhor equipa, com as melhores oportunidades. Foram. Por isso, a minha palavra de agradecimento para estes jogadores, que têm tido um processo de evolução, de transformação muito positivo. Depois, ao mesmo tempo, para os nossos adeptos. Hoje, os adeptos do Estrela da Amadora disseram: “Estamos aqui, podem contar connosco, vão à luta, que nós estamos aqui para apoiar em cada momento”. Não foram para a praia, para o shopping, para a piscina. Estiveram cá.»

«Este é o espírito de clubes com uma alma muito grande, como é caso do Estrela da Amadora, com adeptos fantásticos e uma palavra muito forte para eles e também para o nosso jogador, que infelizmente não poderá dar o seu contributo nos próximos meses, esperemos que poucos meses, mas são meses, que é o Bruno Brígido. Tem sido fundamental, foi na época passada, continua a ser, continuará a ser, é um grande homem, um excelente guarda-redes, excelente em tudo e merece que salientemos aqui a ausência dele.»