Ronaldo Tavares saltou do banco e garantiu, já em tempo de compensação, a vitória do Estrela da Amadora ante o Casa Pia, em Rio Maior (0-1) na 8.ª jornada, no primeiro duelo de sempre na I Liga entre estes vizinhos.

O emblema tricolor viu coroada a melhor segunda parte e, depois de duas bolas nos ferros, decidiu o encontro com um golo no terceiro de cinco minutos de compensação, voltando aos triunfos depois de quatro jornadas sem vencer.

Num jogo com uma primeira parte muito pobre ofensivamente, o Casa Pia não criou uma única clara ocasião de perigo para a baliza de António Filipe e acabou castigado perto do apito final, em Rio Maior, casa emprestada. Em 2023/24, em quatro jogos caseiros para o campeonato, os gansos continuam sem conhecer o sabor da vitória e somam, não só a terceira jornada seguida sem vencer, como também sem marcar qualquer golo.

Num jogo com algumas baixas importantes de parte a parte, a primeira parte teve dezenas de perdas de bola, pouco fio de jogo, escassas ocasiões e, pese o esforço de parte a parte para tentar desbloquear o 0-0, foi sem sucesso.

O Casa Pia conseguiu alguns lances interessantes sobretudo pela esquerda – o mesmo sucederia pela hora de jogo na segunda parte – mas o melhor que fez foi um remate de Neto, por cima, aos 44 minutos. Do outro lado, o Estrela, que cresceu depois da meia hora, só obrigou Ricardo Batista a entrar em cena num remate de Kikas, de fácil defesa.

A segunda parte não teve qualquer remate à baliza por parte do Casa Pia e foi o Estrela a ir crescendo e ameaçando. Aos 49 minutos, criou um bom lance por Ronald e Pedro Sá e Kikas só não chegou à bola na área graças à boa antecipação do guarda-redes Ricardo Batista.

Numa altura em que o Casa Pia procurava responder, com Lelo e Tiago Dias a tentarem dar algo pelo corredor esquerdo, foi o Estrela a ter a melhor ocasião aos 64 minutos, quando Ronald se isolou após um canto a favor dos gansos, atirando ao poste perante Ricardo Batista. Houve novo aviso ao minuto 73 e até com bola dentro da baliza, mas Ronald viu o golo anulado depois de um remate de André Luiz que bateu no poste.

Já com várias alterações de parte a parte e Fernando Andrade, que entrou aos 58 minutos, a sair lesionado aos 81 minutos na equipa do Casa Pia, o Estrela chegou mesmo ao golo do triunfo. À terceira ocasião de perigo foi de vez, num lance decisivo saído do banco, por Ndour e Ronaldo, que tinham entrado ao minuto 80.

Depois de um passe longo na profundidade, Ndour recebeu de cabeça na direita da área, tirou Vasco Fernandes do alcance da bola e serviu Ronaldo Tavares para o golo e para a festa tricolor.