Esta segunda-feira a academia do Sporting, em Alcochete, vai fervilhar de atividade, uma vez que, além da equipa principal, que regressa aos treinos depois de um dia de folga, será também dia de testes para o plantel dos sub-23, bem como a outros jogadores que estiveram emprestados a outros clubes na corrente temporada.

Tal como aconteceu no início da temporada com o plantel principal, todos os jogadores vão ser submetidos, numa primeira fase, a testes de despistagem à covid-19, antes de realizarem outros exames físicos, uma vez que os treinos regressam já na próxima quarta-feira.

Entre os que estão de volta a academia destacam-se nomes como Daniel Bragança [esteve cedido ao Estoril], Filipe Chaby [Académica] ou Leonardo Ruiz [Varzim].

Este grupo misto de jogadores vai trabalhar, essencialmente, aspetos físicos durante o próximo mês, com trabalho dividido entre o ginásio e o relvado, numa altura em que o clube está a reestruturar todos os planteis, para encaixar o anunciado regresso da equipa B entre os sub-23 e os juniores.

Nesta primeira fase, haverá extremo cuidado com este grupo de jogadores que estão impedidos de utilizar os habituais balneários. No decorrer do próximo mês, numa altura em que não há jogadores a residir na academia, a solução passará pelo recurso aos quartos individuais para a higiene pessoal dos jogadores.