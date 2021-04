Marko Grujic está de luto pela morte da avó.



O médio sérvio do FC Porto fez questão de deixar uma mensagem de despedida à avó, a sua «referência».



«A semana passada foi dura para mim e para a minha família porque a nossa amada avó faleceu. Sabendo que ela não conseguia ver nada há 15 anos, era uma pessoa positiva e uma grande lutadora. Tenho muito orgulho em ser seu neto. Ao mesmo tempo, penso como é possível alguém com uma doença tão complicada ser tão determinada em continuar a viver e com boa energia. Por vezes, não apreciamos o valor das coisas básicas da vida. Procuramos grandes objetivos, o que está certo, claro. Mas esquecemo-nos de coisas como a saúde, do significado da família e do que nos dá forças diariamente. Como profissional de futebol, não tinha muito tempo para estar com ela, mas desfrutei de cada minuto para aprender. A minha avó será para sempre a minha referência para as minhas próximas batalhas», escreveu.



Cedido pelo Liverpool aos dragões, Grujic ganhou espaço nas escolhas de Conceição, tendo sido titular nos últimos quatro jogos.