Declarações do treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Famalicão, após o triunfo por 2-1 ante o Vitória, em jogo da 28.ª jornada da I Liga, sobre os primeiros minutos de Diogo Queirós no campeonato em 2022/23 (entrou aos 81 minutos). Até esta sexta-feira, o antigo central do FC Porto, clube pelo qual foi campeão europeu jovem na UEFA Youth League, tinha apenas oito minutos na Taça da Liga:

[Estreia de Diogo Queirós na Liga 2022/23:] «Correspondeu completamente, para mim não é novidade. O Queirós é um profissional de mão cheia, uma excelente pessoa, tenho o Diogo Queirós como um amigo. Infelizmente não foi mais cedo, felizmente as coisas correram bem, não hesitei um segundo quando precisei de colocar mais um central, porque o Vitória colocou os dois pontas de lança bem lá no corredor central e nós precisávamos de equilibrar aquela zona. Foi o Queirós, deu uma excelente resposta, para mim não é surpresa pela qualidade dele, mas principalmente pelo trabalho que ele faz durante a semana. Não joga, mas está preparado. Quando o treinador entender, ele está preparado, seja para o campeonato, seja para a Taça, está pronto e à disposição do treinador.»