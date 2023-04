A FIGURA: Sylla

Teve nos pés o golo da vitória e não vacilou. Cobrou de forma exemplar o penálti, depois de Alan Ruiz ter iludido os adversários ao pegar na bola antes do remate do colega. A sua altura não faz jus à dimensão do jogador que é. Capaz de ocupar várias zonas do terreno, ser um transportador de bola, combativo nos duelos e ainda tem qualidade na definição.

O MOMENTO: Otávio estraga a estreia, 90+2m

Nem os elementos do Arouca esperariam, nos descontos, sair de Famalicão com os três pontos. Mas uma falta de Otávio sobre Michel foi decisiva para o desfazer do nulo.

OUTROS DESTAQUES

Ivo Rodrigues

Tem assumido posições mais interiores nas últimas épocas e a verdade é que se sente como «peixe na água». Apesar de, no papel, posicionar-se atrás do avançado, deambula pelo terreno e está um pouco por todo o lado, à direita, ao centro ou à esquerda. Tudo isto só é possível graças à enorme inteligência tática que possui, não podendo descurar-se a capacidade técnica. Foi ele quem ditou o ritmo do Famalicão diante do Arouca, uma espécie de mestre da orquestra.

Quaresma

Competente nas tarefas defensivas, soube usar o seu físico para impedir que Alex Dobre causasse perigo nas suas investidas na lateral direita. Ainda subiu com critério e deu apoio na manobra ofensiva.

David Simão

Tal como Alan Ruiz, não sabe jogar mal. Lê bem o jogo, executa ainda melhor. O Arouca tem um meio-campo de luxo.