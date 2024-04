Famalicão e Sporting acertam esta terça-feira as contas do calendário da Liga com a realização do jogo da 20.ª jornada que tinha ficado adiado, desde 3 de fevereiro, devido à falta de policiamento. No dia da data original do jogo, as duas equipas chegaram a anunciar os respetivos onzes titulares, mas, mais de dois meses depois, esperam-se algumas alterações nos dois conjuntos.

Um jogo, com início marcado para as 20h15, que poderá permitir à equipa de Ruben Amorim aumentar a diferença no topo da classificação de quatro para sete pontos em relação ao Benfica, mas a formação comandada por Armando Evangelista também está num bom momento, já não perde há quatro jornadas e, na última, arrancou um empate diante do FC Porto em pleno Dragão (2-2).

Em relação ao onze que Ruben Amorim elegeu em fevereiro, o treinador vai ter de dar uns retoques, uma vez que Adán ainda não está totalmente recuperado e Franco Israel vai voltar a ser titular. Quaresma e Paulinho também estavam nas primeiras opções, mas devem voltar ao banco. Fora de combate, além do guarda-redes espanhol, está também Matheus Reis, pelo que Nuno Santos deverá ter o lugar garantido no onze. Mais dúvidas à direita, entre as opções de Geny Catamo, que também estava no onze de fevereiro, e Ricardo Esgaio.

Do lado do Famalicão, esperam-se mais mudanças, uma vez que, em fevereiro, a equipa ainda era comandada por João Pedro Sousa que, entretanto, cedeu o lugar a Armando Evangelista e o Famalicão passou a defender com uma linha de quatro. Enea Mihaj, que em fevereiro seria titular, está agora castigado, tal como Francisco Moura. Uma certeza é a titularidade do moralizado Johan Cádiz depois dos dois golos que marcou no Dragão.

Confira as equipas prováveis na galeria associada