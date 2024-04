O Sporting disponibilizou informações para os seus adeptos relativas à concentração para o jogo desta terça-feira com o Famalicão e aproveitou para apelar ao fair-play, recordando os incidentes que se verificaram na data original do jogo da 20.ª jornada da Liga que, como se sabe, foi adiado devido à falta de policiamento.

Este jogo estava originalmente marcado para o início de fevereiro, o Sporting chegou a deslocar-se a Vila Nova de Famalicão, tal como os adeptos, mas as portas do estádio não chegaram a abrir por falta de polícias. O jogo acabou por ser adiado, mas no exterior do estádio verificaram-se incidentes entre adeptos, que provocaram alguns feridos, entre os quais estava Pedro Silva, o Oficial de Ligação do Famalicão.

«Apelamos a todos os sportinguistas uma conduta de total fair-play, elevando o bom nome do Sporting e transformando o jogo desta terça-feira num verdadeiro momento de festa e alegria. Apelamos, também, a que não existam estragos ou danos, uma vez que o Sporting é o maior prejudicado nessas situações», destaca o clube.

No mesmo comunicado, o Sporting informa os adeptos que tencionam ir ao estádio esta terça-feira que a concentração vai ser feita no Campo da Feira, na Avenida Rebelo Mesquita, junta ao quartel de bombeiros. A saída para o estádio deste local está prevista para as 18h15.

As portas do Estádio Municipal de Famalicão abrem às 18h45 e o jogo tem início marcado para as 20h15.