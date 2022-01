O FC Porto regressou esta quarta-feira ao trabalho, no Olival, depois de dois dias de folga, para dar início à preparação da receção ao Famalicão, marcado para domingo (20h30), ainda com muitas «baixas» no setor defensivo.

Zaidu continua ao serviço da Nigéria, na CAN2022, enquanto no boletim clínico continuam os nomes de Pepe que, além de ter feito treino condicionado, vai também cumprir um jogo de castigo, depois de ter visto quinto cartão amarelo da temporada, a partir do banco, no embate frente ao Belenenses.

Ao capitão do FC Porto juntam-se ainda Marcano e João Mário, que já trabalharam no relvado, mas ainda de forma condicionada, além de Manafá que fez apenas tratamento.

Face às ausências na defesa, Sérgio Conceição voltou a chamar João Marcelo, João Mendes e Gonçalo Borges da equipa B.

O FC Porto volta a treinar esta quinta-feira, pelas 10h30, no Olival.