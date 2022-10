João Pedro Sousa, treiandor do Famalicão, em declarações na sala de imprensa do estádio Municipal de Arouca, após a goleada sofrida contra o Arouca, em jogo da 9.ª jornada da Liga:



«Acho que nem a entrada foi boa. Desde o primeiro segundo que estivemos mal. Estivemos apáticos, lentos, pouco agressivos sem bola. E quando tivemos a bola, inexplicavelmente, ainda fomos mais lentos. Complicámos muito o que tínhamos de fazer para criar problemas ao Arouca.



Marcámos um golo sem termos feito nada por isso. E de um momento para o outro, estávamos a ganhar. O golo não serviu para a equipa perceber o que estava errado e tinha de mudar. O Arouca é uma boa equipa, agressiva e com velocidade. Depois cometemos erros que não podem acontecer. Sofremos golos e nunca nos encontrámos nem nunca fomos agressivos. O resultado acaba por ser justo.



Podem haver explicações de um jogo para o outro. Não escondo isso. Temos de conversar e perceber se há alguma relação entre um resultado e o outro. Não quero encontrar desculpas. Há coisas que não podem acontecer a este nível, nesta competição e num clube como o Famalicão. Por que razão só fiz uma substituição ao intervalo? Era importante a equipa encontrar organização e perceber o que tinha de fazer em termos coletivos. Ao intervalo tentámos corrigir posicionamentos e situaçoes táticas. O problema era tático, individual e coletivo. Era impossível alterar tudo de uma vez só. Mexer demasiado poderia resultar no que resultou depois. Quem entrou tentou ajudar, mas a equipa ficou desorganizada e deixou espaço para o Arouca que criou ainda mais ocasiões.»