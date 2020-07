Miguel Ribeiro será o novo diretor-geral do FC Porto, sabe o Maisfutebol.



O atual presidente da SAD do Famalicão já tem acordo para integrar a estrutura dos dragões, ocupando a vaga de Luís Gonçalves. O engenheiro vai subir na hierarquia e fará parte da SAD do clube, tal como Vítor Baía.



Miguel Ribeiro, de 42 anos, notabilizou-se pelo trabalho ao serviço do Rio Ave, clube que se destacou no panorama nacional e que chegou a participar na Liga Europa (2014/15). No início da época 2019/20, Miguel Ribeiro deixou Vila do Conde e aceitou o convite do clube da sua cidade: o Famalicão. Tornou-se responsável pela SAD famalicenses e o rosto do projeto do investidor israelita Idan Ofer.



Próximo de Jorge Mendes e Pedro Pinho, Miguel Ribeiro é uma pessoa experiente, conhecedor do mercado e habituado a valorizar ativos e lançar quer jovens jogadores, quer jovens treinadores, como provou este ano no Famalicão. O dirigente é esperado no Dragão após o final desta temporada.