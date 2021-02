O treinador do Famalicão, Silas, admitiu esperar um Farense «ambicioso» à imagem do técnico Jorge Costa, antecipando um «jogo aberto» no sábado.



«Espero aquilo que têm vindo a demonstrar: nos últimos dois jogos marcaram cinco golos e vêm para ganhar. Espero um jogo aberto e com muitas ocasiões de golo. Não vamos especular, eles seguramente também não», salientou, em conferência de imprensa.



O técnico dos famalicenses abordou as alterações na formação algarvia após a chegada de Jorge Costa.

«O que o Farense me transmite é o que o Jorge Costa me transmitia enquanto jogador. Muito ambiciosos, que jogam sempre para ganhar e são, no fundo, aquilo que o Jorge era como jogador, por isso é que o Jorge foi um dos melhores centrais que o futebol português já teve», elogiou.

Três dos próximos quatro jogos do Famalicão são com adversários diretos na luta pela permanência (Farense, Boavista e Marítimo), um ciclo que pode ser determinante para o sucesso do Famalicão na presente temporada, mas Silas quer apenas concentrar-se no próximo encontro.

«Não podemos perder o foco. O mais importante é o jogo com o Farense. Do 10.º ao 18.º lugar há quatro pontos a separar estas posições e não existe isto em nenhuma liga da Europa e a que tem o registo mais próximo é a espanhola. Se nos distrairmos com jogos que vêm à posteriori, vamos acabar por perder o jogo. Temos é que pensar no Farense e só depois no Boavista», advertiu.

Silas mostrou-se ainda confiante de que a equipa vai dar continuidade à vitória conseguida na última jornada, frente ao Rio Ave (1-0).

«Trabalhamos sempre para vitórias, mas o mais importante é o trabalho diário. Penso sempre assim, pequenas vitórias no dia a dia, que depois nos vão dar grandes vitórias no jogo», salientou.



O Famalicão-Farense está agendado para este sábado às 15h30.