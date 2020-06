O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, alertou para o bom momento que o Portimonense vive em vésperas de viajar até Vila Nova de Famalicão, mas prometeu uma «equipa forte».

«O Portimonense vem de uma série muito positiva, quer no modelo de jogo, quer ao nível dos resultados. Vamos encontrar uma equipa motivada, que sabe o momento especial que atravessa, que sabe que vai encontrar uma equipa forte, como o Famalicão. O Portimonense estará motivado para ganhar o jogo, mas o Famalicão também está híper motivado», confessou, em conferência de imprensa.



O técnico dos famalicenses desvalorizou o facto de a sua equipa ter perdido pontos com equipas que lutam pela permanência, dando o exemplo do FC Porto que não saiu do nulo frente ao Desp. Aves.

«O campeonato é competitivo. O Portimonense está numa posição delicada, mas tem muita qualidade quer em termos coletivos quer individualmente. Ainda há dias vimos o FC Porto com dificuldades com o último classificado e acabou mesmo por não vencer. É algo normal num campeonato competitivo», referiu.

O treinador admitiu ainda que o facto de estar entre os cinco primeiros classificados «não tira ao Famalicão o foco» e garantiu que no início do campeonato já sabia que ia ser muito difícil estar a lutar por estes objetivos.

«Sabíamos que isso era muito difícil e longe de nós pensarmos que podíamos ir para a 13.ª vitória. Como temos vindo a dizer, olhamos para a tabela, sabemos onde estamos, a responsabilidade que é, mas isso não nos tira o foco e os objetivos que hoje passam por fazer mais três pontos, chegar aos 48 pontos e nada mais», frisou.



O Famalicão recebe o Portimonense esta terça-feira, às 17h00, em jogo da 29.ª ronda da Liga.