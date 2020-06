Apto para regressar à competição após o caso de covid-19, o árbitro Fábio Veríssimo foi o designado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para dirigir o jogo entre Famalicão e Portimonense, da 29.ª jornada da I Liga, às 17 horas de terça-feira.

Entre as outras nomeações, o árbitro Rui Oliveira vai estar no encontro do terceiro classificado, o Sporting, frente ao Gil Vicente, que encerra a 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, a partir das 21h15 de quarta-feira, em Alvalade.

Depois de conhecidos os árbitros dos quatro jogos iniciais, entre este domingo e segunda-feira – que inclui FC Porto e Benfica – o organismo confirmou as equipas de arbitragem para os cinco restantes jogos, que são realizados entre terça e quarta-feira.

FC Famalicão-Portimonense (3.ª feira, 17h00)

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Paulo Soares e Pedro Fernandes

4.º árbitro: João Malheiro Pinto

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: Tiago Leandro

V. Guimarães-V. Setúbal (3.ª feira, 19h15)

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Inácio Pereira e Álvaro Mesquita

4.º árbitro: Luís Máximo

VAR: Hélder Malheiro

AVAR: Rui Cidade

Rio Ave-Sp. Braga (3.ª feira, 21h30)

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: André Campos e Venâncio Tomé

4.º árbitro: Fábio Melo

VAR: Bruno Esteves

AVAR: António Godinho

Belenenses SAD-Tondela (4.ª feira, 19h00)

Árbitro: Rui Costa

Assistentes: Tiago Costa e João Bessa Silva

4.º árbitro: João Gonçalves

VAR: António Nobre

AVAR: Pedro Felisberto