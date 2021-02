Jorge Silas, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após derrota por 2-0 frente ao Moreirense:

«Naturalmente que regressar ao ativo é um aspeto positivo, mas o resultado, que é o mais importante, é um aspeto negativo. É um misto de sentimentos, mas mais triste pelo resultado. Tivemos apenas três dias para trabalhar e, nesse tempo, preparámos a equipa para defrontar um adversário que pensávamos que se iria apresentar de outra maneira e também se apresentou com uma linha de três. Não estávamos preparados para isso. Eu sabia o que tinha de fazer, mas não mudei porque temi que podia ser pior, por isso esperei pelo intervalo.

Na segunda parte, o jogo foi de sentido único. Fizemos 18 remates e não marcámos nenhum. A nível de estatísticas estivemos mais fortes em tudo menos nos golos e nas faltas. Temos de ser mais agressivos, no bom sentido, e é uma das coisas que queremos melhorar. Perdemos pela má primeira parte que fizemos, temos de melhorar e vamos melhorar.

[sistema de três centrais é para manter ou está arrependido por ter usado?] Quando perdemos claro que depois dizemos que se calhar deveria ter feito assim ou assado. Mas acho que não é por aí, não é pelos três centrais que perdemos. Nós perdemos pela falta de profundidade na frente. Ao tirar um central e meter homens na frente com características que ajudam na profundidade, melhorámos.

[Dececionado com a estreia?] Dececionado com o resultado, mas a segunda parte foi toda nossa. É certo que o Moreirense estava em vantagem e inconscientemente baixou as linhas, mas a partir do momento em que tivemos uma linha de quatro, eles tiveram dificuldade em pressionar. Isso é tudo uma questão de atitude nossa, até porque na primeira parte perdemos muitas bolas».