Fábio Martins tem «obrigado» o seu filho a cumprir com rigor os trabalhos de casa.

Num vídeo partilhado nas redes sociais, o extremo do Famalicão mostrou o seu discípulo a dar «show» em relação aos nomes de alguns dos estádios portugueses.

Com maior ou menor dificuldade, a criança de Fábio Martins foi acertando na designação de muitos dos recintos das equipas da Liga, com especial destaque para o estádio do Boavista, que arrancou gargalhadas ao jogador português.