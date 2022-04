O Famalicão recebeu e venceu o Estoril na noite desta sexta-feira, por 3-1, no jogo de abertura da 32.ª e antepenúltima jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Num jogo marcado pela expulsão de Ferraresi no Estoril, aos 16 minutos, Adrián Marín, em cima do intervalo, deu vantagem ao Famalicão (45+2m).

Na segunda parte, Heriberto Tavares fez o 2-0 para o Famalicão (66m), Rui Fonte reduziu logo a seguir (68m) e o Estoril esteve perto de recuperar de uma desvantagem de dois golos em inferioridade numérica, mas o Famalicão sentenciou no quarto de cinco minutos de compensação, por Kadile (90+4m).

Com este resultado, o Famalicão põe fim a sete jornadas seguidas sem qualquer vitória e sobe, à condição, ao 12.º lugar, com 33 pontos. O Estoril é 10.º, com os mesmos 36 pontos que tinha à partida para a jornada.