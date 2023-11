FIGURA: Fabrício Isidoro

Entrou para a saída de Mattheus Oliveira, aos 75 minutos, ajudou a dar equilíbrios e frescura ao meio-campo numa altura de expectativa e indecisão no jogo e, já depois do 1-1 do Boavista, Fabrício Isidoro foi determinante para o triunfo do Farense. Um remate certeiro, colocado junto ao poste, colocou de novo os algarvios na frente e encaminhou a terceira vitória seguida e consequente ultrapassagem ao Boavista na classificação.

MOMENTO: Rafael Barbosa fecha vitória do Farense com golaço (90+6m)

O Boavista, que foi à procura da reviravolta depois do golo de Bozeník ao minuto 86, ainda digeria o duro golpe do golo de Fabrício Isidoro que dava o 2-1 ao Farense (90+2m), quando Rafael Barbosa assinou um golo espetacular de pé direito, de fora da área, no último lance do jogo. Uma finalização sublime, com a bola a entrar ao canto superior contrário da baliza defendida por João Gonçalves, no momento, porventura não mais decisivo, mas mais belo do jogo.

OUTROS DESTAQUES

Elves Baldé: importante para a vitória do Farense, com o golo apontado aos 29 minutos, que inaugurou o marcador.

Luís dos Santos: entrou aos 40 minutos para a saída de Makouta e ainda agitou o jogo nos minutos finais da primeira parte, pela direita do ataque. Na segunda parte, também tentou dar algo à equipa por esse corredor. Esforçado, embora sem grandes resultados práticos para uma melhor conclusão da equipa no terço ofensivo.

Robert Bozeník: o avançado eslovaco de 23 anos voltou a tomar o gosto do golo e ainda deu esperança ao Boavista, não só de pontuar, como de vencer. Porém, a finalização certeira ao minuto 86 não foi suficiente, numa atuação esforçada no ataque, além do golo.

Rafael Barbosa: tal como Fabrício Isidoro, saiu do banco de suplentes para dar o seu momento de inspiração ao jogo e ao resultado. Lançado aos 89 minutos, com 1-1 no marcador, fez o Farense acabar o jogo em grande com um belíssimo golo de pé direito. Para ver e rever.