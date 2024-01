Soa o alarme no departamento médico do Farense. O conjunto orientado por José Mota, que triunfou no sábado em Rio Maior, diante do Casa Pia, não contará com o avançado Rui Costa, pelo menos, até abril.

Uma lesão muscular na zona posterior da coxa direita deverá afastar o português nas próximas 10 semanas, conforme divulgou este domingo o emblema de Faro. Rui Costa, de 27 anos, já não foi opção para a visita ao Casa Pia.

O avançado regista cinco golos e três assistências em 21 jogos nesta temporada.

O Farense abriu a segunda volta da Liga com uma vitória e ocupa o sétimo lugar, com 24 pontos.