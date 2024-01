O Farense retomou o caminho das vitórias, em Rio Maior, na noite deste sábado. Na visita ao Casa Pia, os algarvios foram pacientes e aplicaram contra-ataques velozes para castigar os «gansos», numa partida em que José Mota optou por Pastor, Cláudio Falcão e Baldé, em detrimento de Fran Delgado, Belloumi e Isidoro, relegados para o banco de suplentes.

Apesar do domínio dos casapianos, o golo inaugural esteve próximo de acontecer à passagem do minuto 10, quando, na sequência do primeiro canto dos algarvios, Gonçalo Dias foi incapaz de capitalizar tal oportunidade. Esquecido ao segundo poste, o central desviou o esférico, mas em demasia.

Entregue o aviso sobre o oportunismo dos visitantes, os comandados de Pedro Moreira visaram a baliza de Ricardo Velho, ora por Larrazabal, ora por Tiago Dias. Parecia tratar-se de uma questão de minutos para os anfitriões abrirem a contagem.

Todavia, e porque no futebol não basta controlar e ser mais insistente, o Farense fez o golo na resposta. Marco Matias deu o melhor seguimento ao cruzamento de Bruno Duarte, que havia sido lançado pelo corredor esquerdo – completamente deserto – por Baldé. Para o golo foi essencial a simulação de Mattheus Oliveira, que confiou na movimentação, pelas costas, do capitão. Estavam decorridos 24 minutos.

Entre festejos dos algarvios, ecoou em Rio Maior o hino nacional, em novo protesto dos polícias, à semelhança do que aconteceu, há uma semana, no dérbi do Algarve. Cerca de uma centena de polícias, vestidos de preto, e sem qualquer bandeira, aproveitaram o momento para deixar a sua mensagem.

A correr atrás do prejuízo, Felippe Cardoso deu o mote para ensaiar o empate. À meia-volta, o avançado brasileiro tirou tinta ao poste contrário. O guardião Ricardo Velho nada podia fazer.

E, uma vez mais, o Farense marcou na resposta. Desta feita na sequência de um canto, o cruzamento de Marco Matias encontrou o cabeceamento certeiro de Muscat. Assim, à passagem dos 40m, o defesa maltês assinou a «lei do ex» no reencontro com o Casa Pia.

A arte de Bruno Duarte e a aparição de Fernando Andrade

A história da segunda parte acentuou-se quanto à eficácia e coesão do Farense. Provavelmente o espelho do «conforto» na tabela assinalado por José Mota na antevisão à partida. Com o Casa Pia pressionante, e com remates pouco racionais, o Farense sentenciou o encontro num raro contra-ataque, aos 75m.

Face ao adiantamento dos «gansos», Cláudio Falcão lançou a corrida de Bruno Duarte, que escapou a defesas e guarda-redes, e, em grande estilo, sem pressas, juntou-se à lista de marcadores. Aliás, o avançado brasileiro, de 27 anos, igualou os números de Marco Matias no jogo, com um golo e uma assistência.

Apesar do desalento nas bancadas, Fernando Andrade justificou os poucos minutos de jogo e assinou, à passagem dos 87 minutos, o golo de honra do Casa Pia. A passe do reforço Rúben Lameiras, o ex-FC Porto assinou um arco notável, ainda fora da área. Foi o primeiro golo do brasileiro pelos «gansos».

Contudo, o tempo era já escasso e nada havia a fazer para contrariar uma noite eficaz do Farense.

Reveja, aqui, a história deste jogo.

Este triunfo pemite à turma de José Mota ascender ao sétimo lugar, com 24 pontos, ampliando, por certo, a satisfação do timoneiro. Na próxima jornada, a 28 de janeiro, os algarvios recebem o FC Porto.

Por sua vez, o Casa Pia permanece no décimo lugar, com 19 pontos, e poderá, no fecho da jornada, ver os «aflitos» da tabela mais próximos. No fim do mês, a 31 de janeiro, os casapianos visitam o Sporting.