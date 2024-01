José Mota vive dias de «conforto» no comando do Farense, sem que tal signifique menor exigência. Antes da visita ao Casa Pia, a contar para a 18.ª jornada da Liga, o técnico salientou o oitavo lugar na tabela.

«Fizemos uma primeira volta de grande nível, porque sabemos que 21 pontos são confortáveis para a nossa realidade. Ficou bem provado [a nossa] ambição e exigência», disse José Mota, em declarações publicadas pelo emblema de Faro.

Quanto à visita a Rio Maior, o técnico enfatizou as mudanças táticas desde a chegada do homólogo Pedro Moreira, que também surtiram efeitos na classificação dos «gansos». Face à coesão e organização defensiva dos adversários, José Mota antevê um duelo «muito difícil». Assim, concluiu, os seus jogadores deverão caprichar no rigor e concentração.

O Casa Pia é 10.º classificado, com 19 pontos, e segue a apenas dois pontos do Farense. No Estádio Municipal de Rio Maior, pelas 18h, soará o apito do juiz Carlos Macedo.