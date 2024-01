Casa Pia-Farense, 1-3 (destaques)

Figura do jogo: Bruno Duarte

O avançado brasileiro fez mais do que somar uma assistência e atingir o quinto golo no campeonato. Bruno Duarte foi o jogador mais paciente e oportuno do Farense na visita a Rio Maior. Uma vez que a tática de José Mota entregava a iniciativa ao adversário, ferindo os «gansos» no contra-ataque, o avançado brasileiro teve de «dar a corda aos sapatos» e deambular da posição de ponta de lança. Por isso, contribuiu para o 0-1, com um cruzamento certeiro.

E o melhor estava para chegar.

Momento do jogo: minuto 75, o triunfo do avançado paciente e oportuno

O expoente de Bruno Duarte surgiu à entrada do último quarto de hora, quando, lançado por Cláudio Falcão, conseguiu dominar a bola aérea, deu um ligeiro toque para ultrapassar o guardião contrário e, com todo o tempo do mundo, bateu os defesas. Um golo bonito e que realça os atributos deste brasileiro, de 27 anos. É rápido, ágil, versátil, eficaz e sabe servir os colegas. De pedra e cal nos titulares de José Mota.

Outros destaques:

Marco Matias

O avançado, de 34 anos e natural do Barreiro, é o espelho deste Farense. Combativo, paciente e um capitão que apela à coesão. Assinou o primeiro golo, assistiu para o segundo e defendeu na segunda parte. O sétimo lugar na tabela espelha, em simultâneo, a experiência de Marco Matias, também ele eficaz e oportuno. Quando alguns poderão julgar os «leões de Faro» adormecidos, eis que surge o capitão. Não é de admirar a tranquilidade de José Mota, tem a sua voz em campo.

Fernando Andrade

O avançado, ex-FC Porto, jogou 30 minutos e capitalizou essa oportunidade para «exigir» a titularidade. Até porque, refira-se, pouco se viu de Clayton. O brasileiro criou oportunidades e, aos 87m, (re)encontrou o caminho do golo, num remate de belo efeito. Na fuga à zona de despromoção, o Casa Pia deveria alinhar com os mais combativos de princípio. Fernando Andrade mexeu com a partida, assinou o golo de honra, mas ficamos sem saber que rumo tomaria o encontro no caso de o brasileiro ser titular.

Ricardo Velho

Seguro, o guarda-redes do mês de dezembro, nunca deu espaço para o Casa Pia pôr em causa o resultado. Somou paradas, relativamente fáceis, na primeira parte, mas nada podia fazer no golo de Fernando Andrade. Por isso, Ricardo Velho continua a somar exibições de elevada qualidade, ora na distribuição, ora nos reflexos, ora nas saídas. É um guardião completo, que aos 25 anos ainda tem muito tempo para almejar outros patamares.