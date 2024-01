O Farense foi paciente, feliz e eficaz na visita ao Casa Pia por 1-3, este sábado, em Rio Maior, em jogo da 18.ª jornada da I Liga.

Marco Matias abriu a contagem aos 24m, contra a corrente do jogo. Em cima do intervalo, Muscat ampliou a vantagem.

No segundo tempo, Bruno Duarte sentenciou o jogo com um belíssimo desenho ofensivo a solo, aos 75m. Ainda assim, Fernando Andrade ainda foi a tempo de encurtar diferenças do marcador, num remate indefensável, aos 87m.

Com este resultado, o Farense sobe ao sétimo posto da Liga, com 24 pontos. Por sua vez, o Casa Pia permanece no 10.º lugar, com 19 pontos.