A estreia da explicação ao público em tempo real das decisões do árbitro com intervenção do videoárbitro devia ter acontecido neste sábado no Sporting-Albergaria, mas o jogo, a contar para a Taça de Portugal feminina, não teve lances que o justificassem.

O jogo da 4.ª eliminatória da competição, que terminou com a vitória do Sporting por 8-0 acabou por não ter explicações, o que significa que a medida ainda não foi testada em contexto real.

Houve ainda um lance de grande penalidade que permitiu a Joana Martins fazer o 5-0 para o Sporting. A jogada esteve mais de cinco minutos a ser analisada pelo VAR, aparentemente por possível fora de jogo de Maísa Correia no início do lance, mas como não houve reversão da decisão inicial, não houve motivo para que a árbitra Catarina Campos explicasse a decisão, tal como, pouco depois, no 6-0 de Ana Capeta, que também foi alvo de análise do VAR.

Neste domingo, o Sp. Braga-Marítimo, também para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal feminina, será igualmente jogo com possibilidade de explicação ao público das decisões do árbitro com intervenção do VAR.