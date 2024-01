A Taça de Portugal Feminina vai ser palco da estreia da medida das explicações das decisões do VAR por parte do árbitro principal, informou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Futebol.

Na quinta-feira, refira-se, a FIFA havia dado o aval à FPF para avançar com a comunicação, em tempo real nos estádios, das explicações das decisões do árbitro.

O primeiro encontro em que essa medida será testada vai ser na receção do Sporting ao Clube Albergaria, este sábado, no Estádio Aurélio Pereira. No dia seguinte, também será implementada no duelo do Sp. Braga frente ao Marítimo, na cidade minhota.

No comunicado, a FPF lembra que todos os jogos desta eliminatória terão VAR, «dando assim continuidade ao investimento na prova e no futebol feminino. Refira-se que desde o início desta época todos os jogos» do campeonato português têm VAR.