José Mota, treinador do Farense, na flash interview da Sport TV, após a derrota na receção ao FC Porto (1-3).

«Sabíamos que íamos defrontar o FC Porto no melhor momento da época, e assim mostrou, com jogadores muito confiantes. Quando assim é devemos dar os parabéns ao adversário. Mas, prometemos e fizemos. Sabíamos que o FC Porto ia ter maior controlo da posse, e a nossa estratégia assentava em sair em transição e ganhar segundas bolas.

Dependemos desses momentos, nomeadamente na primeira parte, quando as duas melhores oportunidades de golo, ainda com 0-0, pertenceram ao Farense. Não tivemos a sorte nesses momentos, mas o jogo foi dividido, tivemos ousadia. O FC Porto conseguiu fazer o golo na sequência de um contra-ataque, quando tínhamos a bola, com um livre a nosso favor.

Tentamos subir as linhas, mas tivemos dificuldades face a essa velocidade. Tentamos inverter o resultado, entendemos que se conseguíssemos um golo voltaríamos a entrar no jogo. Foi conseguido e com as substituições tentamos dar mais frescura e velocidade, mas o FC Porto controlou o jogo. Venceram por 1-3, portanto parabéns.»

[Atitude da equipa e campanha na Liga] «Os meus jogadores trabalharam muito e bem. Quero-lhes dar os parabéns pela atitude e desempenho, porque nunca desistiram. O FC Porto esteve sempre apreensivo quanto ao resultado. Quer dizer que somos uma equipa que sabe defender e atacar, esperando os momentos certos para tentar desequilíbrios durante os ataques do adversário. Não tivemos um fator importante, que é a sorte do jogo.»