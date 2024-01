Ricardo Velho foi eleito o melhor guarda-redes do mês de dezembro pelos treinadores da Liga.



O guardião do Farense recebeu 31,62 por cento das preferências e superou a concorrência do «benfiquista» Trubin (com 23,08 por cento dos votos) e do «portista» Diogo Costa (com 11,11 por cento dos votos).



Em dezembro, Ricardo Velho esteve em destaque no empate dos Leões de Faro contra o Benfica, na Luz, e para o empate sem golos diante do Estrela da Amadora.