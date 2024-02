Concentração e respeito pelo adversário foi o que José Mota pediu ao Farense em véspera da visita a Chaves para defrontar o Desportivo, numa partida da 20.ª ronda da Liga.



«Nós não podemos olhar para este adversário só porque na primeira volta tivemos um resultado muito positivo [5-0]. Nós temos de olhar para as dificuldades que todos os adversários neste momento têm quando vão jogar a Chaves», referiu o técnico, em declarações divulgadas pelo emblema de Faro.



O experiente treinador antecipou um jogo «extremamente complicado, extremamente difícil» frente a um conjunto «que nunca vai virar a cara à luta, que é muito competitiva e que se reforçou muito neste mercado de inverno» para reverter o atual contexto negativo.

«Ficou provado neste último jogo do Desp. Chaves, em Braga [1-1], que está a lutar com todas as suas forças, com todas as suas armas, para ultrapassar este ciclo menos bom de resultados e ultrapassar a classificação atual», reforçou.



José Mota disse que se os seus atletas não tiveram respeito pelo adversário, não vão ter um jogo fácil em Trás-Os Montes. «Se nós não formos coesos, se não formos humildes, se não respeitarmos o adversário, teremos muitas dificuldades», atirou.

O treinador do Farense disse esperar que os jogadores sejam «competentes, organizados, disciplinados» e que joguem como equipa, dentro da sua filosofia de jogo e com ambição, «para simplificar o jogo».

«Não é decisivo, mas é um jogo superimportante para o Desportivo de Chaves e nós temos de estar ao nível do nosso adversário. Concentração, ambição, muita vontade de fazermos as coisas bem feitas. Porque sabemos o que valemos e, quando nós somos essa equipa, tornamos os resultados mais favoráveis», concluiu.

O Desportivo de Chaves, penúltimo classificado, recebe o Farense, sétimo, com 24, no domingo, às 15h30, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira.