O Farense venceu o Sp. Braga este sábado por 3-1, surpreendendo a equipa comandada por Artur Jorge a poucos dias da estreia dos minhotos na Liga dos Campeões.

Com golos de Bruno Duarte (31m), Rui Costa (44m) e Belloumi (59m) e ainda com um penálti desperdiçado por Rui Costa (52m), a equipa de José Mota somou o segundo triunfo na Liga e ascendeu ao 8.º lugar, com seis pontos.

Banza, aos 56 minutos, marcou o golo solitário dos minhotos que, sem conseguirem vencer dois jogos consecutivos, estão no sétimo lugar, com apenas mais um ponto do que os minhotos.

