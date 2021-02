Toni Martínez e Romário Baró são titulares na equipa B do FC Porto, que esta tarde defronta a Oliveirense, numa partida da 20.ª jornada da II Liga.



Tanto o avançado espanhol como o médio não foram utilizados por Conceição contra o Boavista, no último sábado. Além desta dupla, também Cláudio Ramos é titular no conjunto orientado por António Folha.



O FC Porto B-Oliveirense está agendado para este domingo, às 15h00, no estádio Dr. Jorge Sampaio.