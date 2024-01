Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 5-0 ante o Moreirense, em jogo da 18.ª jornada da I Liga:

[Além do golo e das duas assistências, que importância tem Alan Varela:] «É um jogador que preenche bem o corredor central, tem 22 anos. Acho que está melhor, até pelo conhecimento que tem agora do campeonato, do futebol português, também com excelentes jogos na Liga dos Campeões. Mas acho que à medida que o tempo vai passando, o Alan vai evoluindo cada vez mais. É isso que queremos dele e de todos os jogadores. É um jogador que percebe o que quero dele especificamente, porque dos dois médios é o que equilibra, é a âncora à frente dos centrais, mas não tem o chamado travão de mão.»

«Ele pode e deve aventurar-se na frente, remata muito bem, está a bater cantos. É um sinal dessa mesma batida na bola. Livres também, nos treinos não veem, mas dá-nos respostas muito positivas para chegar aos jogos e depois fazer o que fez hoje. Há situações e jogos em que não é possível, mas o Varela está a crescer, a ganhar volume interessante no seu jogo e ficamos satisfeitos com isso.»