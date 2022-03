A FIGURA: Fábio Vieira

Sérgio Conceição teve de recorrer ao plano B já no balneário do Estádio do Bessa, a cerca de uma hora do apito inicial. Taremi foi riscado da ficha de jogo devido a um teste positivo à covid-19 e Fábio Vieira entrou no onze, em boa hora para os dragões. O jovem voltou a demonstrar a imensa qualidade do seu pé esquerdo e marcou o único golo do encontro, a passe de Evanilson. Fábio Vieira conquistou ainda um castigo máximo, lances em que tem uma eficácia comprovada, mas foi Evanilson a assumir a cobrança e permitiu a defesa de Evanilson.

O MOMENTO: Diogo Costa ergue a muralha (90+4m)

O Boavista pressionava em busca do empate, nem sempre com a clarividade desejada pelos axadrezados, e o FC Porto ia defendendo a vantagem com dificuldades. Já depois de Musa ter cabeceado à trave, Diogo Costa apareceu em cena para negar o 1-1 a Porozo, ao minuto 90+4, com uma defesa providencial. Na insistência, Uribe ofereceu o corpo para travar a recarga de Gustavo Sauer. Instantes decisivos.

OUTROS DESTAQUES:

Uribe: Parece estar em contraciclo com os restantes jogadores do FC Porto, aproveitando uma frescura física que causa inveja aos dragões mais utilizados nesta fase intensa da temporada – Otávio que o diga. Uribe fez um jogo tremendo no Estádio do Bessa, somando cortes importantes no setor intermediário. Em cima do apito final, colocou-se no caminho da bola para travar uma recarga perigosa de Gustavo Sauer. Providencial.

Bracali: A dois meses de celebrar o 41.º aniversário, o guarda-redes do Boavista é um dos jogadores mais velho a atuar nas divisões principais da Europa. Porém, mantém as qualidades intactas e foi importante para alimentar a incerteza em torno do resultado final do clássico da Invicta. Bracali fez uma bela defesa a cabeceamento de Vitinha, logo a abrir, mas destacou-se a grande altura no lance da grande penalidade, travando o castigo máximo de Evanilson e a recarga de Fábio Vieira.

João Mário: Regressou à titularidade do FC Porto e parece estar de volta à sua melhor forma. Grande desempenho no flanco direito da defesa azul e branca, somando incursões ofensivas de perigo, sobretudo na etapa inicial do encontro. Jogada fantástica ao minuto 80, servindo Evanilson, que atirou ao poste. Sentiu mais dificuldades perante Gorré, que estava fresco, e saiu na reta final para a entrada de Wendell.

Otávio: Está de rastos, assim mesmo, com todas as letras, mas é verdadeiramente imprescindível para este FC Porto. Seria uma boa altura para o descanso, mas está convocado para a seleção de Portugal.

Seba Pérez: foi uma das melhores unidades do Boavista e travou vários duelos interessantes no setor intermédiário, sempre com uma clarividência assinalável.