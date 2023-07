Depois de um ano no Famalicão por empréstimo dos mexicanos do León, Santiago Colombatto foi convidado a escolher a equipa do futebol português onde melhor encaixaria e não tem dúvidas: no FC Porto.



«Clube que se adapta mais às minhas características? FC Porto. Sou um jogador combativo, que nunca se dá por vencido. Luto por cada bola e tenho esse espírito. Sinto-me muito identificado com o clube», referiu, em entrevista ao «Bola na Rede».



O médio argentino disse ainda que «gosto muito» de defrontar os dragões. «Gostava muito de jogar contra o FC Porto porque a sua forma de jogar e o seu estilo era algo de que eu gostava muito. Sentia-me identificado com essa forma de estar. Era sempre um jogo especial. Depois tive o episódio com o Pepe que saiu na imprensa, mas pronto. Eram jogos muito bonitos», recordou antes de abordar o episódio com o internacional português que o acusou de racismo durante a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.



«Sobre isso, já não faz sentido falarmos. Foi algo que já passou, que já foi resolvido. Saíram as escutas dos árbitros, viu-se em todas as câmaras que eu não disse aquilo que o Pepe afirmou. Foi um episódio mau, mas temos de pensar que foi um momento importante e que estivemos muito perto de eliminar uma equipa muito forte no seu terreno. Significava muito, jogámos de igual para igual. O FC Porto é uma grande equipa com um treinador muito importante.»



O jogador de 26 anos revelou ainda que conversou com o capitão dos dragões sobre o que aconteceu. «Sim, falei com ele logo após o final do jogo. Procurei-o para falarmos e pronto. Falámos aí e nada mais», disse.



Colombatto admitiu que não vai ficar no León e que há a possibilidade de voltar a Portugal, mas não ao Famalicão. «As possibilidades para voltar a Portugal estão abertas. Há um mês e meio de mercado, apareceram algumas coisas, mas não há nada certo. Ficaria encantado por voltar a Portugal. Gosto do campeonato e do país. Mas agora é tudo tratado com o meu representante», concluiu.