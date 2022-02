Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações à Sport TV, após o empate caseiro com o Gil Vicente (1-1), para a 24.ª jornada da Liga:

«Entrámos bem no jogo. A expulsão foi o pior que podia acontecer à minha equipa. Definimos mal no último terço. Tivemos situações para finalizar e não conseguimos. Tivemos uma mão cheia de cantos, não tão fortes quanto habitualmente somos. Descaracterizámos um pouco a nossa equipa. Mesmo no processo defensivo, frente a uma equipa que está em inferioridade numérica, é preciso respeitar o adversário e os princípios da equipa. Quando deixamos de fazer um ou outro metro, que podem ser fundamentais, temos dissabores destes. Claro que, se formos a ver as oportunidades que tivemos, merecíamos vencer o jogo, mas devíamos ter feito mais, sobretudo no discernimento para perceber o que o jogo pedia. Muitas vezes atacámos à pressa.»

«Tivemos as nossas ocasiões, muitas ocasiões. Há jogos que acontecem desta forma. Não devem acontecer, pois queremos chegar ao fim em primeiro lugar, e para isso os jogadores têm de perceber que, nestes jogos, é preciso inteligência e alguma tranquilidade de espírito, como noutros jogos em que demos a volta. Hoje não estivemos tão bem.»

[sobre Galeno, que entrou na primeira parte e acabou por sair na segunda] «Foi falta de interpretação, falta de capacidade de assumir o 1x1, e também tinha levado um toque e estava algo limitado em termos físicos.»

[sobre a exibição do Gil Vicente] «O Gil Vicente está a fazer um campeonato acima da média, como referi na antevisão. Tem boas individualidades, uma equipa bem trabalhada. Podíamos ter feito mais. Normalmente condicionamos muito a construção do adversário, e desta vez, com um jogador a mais, não o fizemos tão bem.»

[sobre a diferença pontual para o Sporting, que ficou igual] «Pensamos em nós, dependemos de nós. Tínhamos de ganhar o jogo, não conseguimos. Temos de perceber o que não correu tão bem. Agora eu devo assumir a minha responsabilidade, os jogadores assumirem a sua no balneário, e trabalharmos em cima disso.»