Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de imprensa, após vitória por 2-0 frente ao Gil Vicente:



[Preocupa a dificuldade em finalizar] Preocupava-me mais se não conseguisse criar oportunidades, como devíamos ter feito na primeira meia hora com o Sp. Braga e como fizemos no jogo anterior frente ao Sporting. Eficácia ofensiva é sempre importante no futebol para ganhar jogos. Hoje não fomos muito eficazes em termos ofensivos, mas não é muito preocupante.

[Estrelinha do Sporting e vitória perto do fim] Tenho respeito pelas perguntas que fazem, mas já repararam que só se fala dos aspetos negativos do futebol ou o que é polémica. Não se preocupam com o jogo, com as substituições, com aquilo que eu provoquei no jogo ou que o Ricardo tentou com as substituições, não perguntam isso. Não é que eu não responda, que eu respondo e sou frontal, mas quem está em casa e gosta de futebol se calhar quer saber outras situações.

[Ideia de jogo de hoje já estava a pensar no seguinte?] A ideia de jogo tem sido dentro disto e só preparo um jogo de cada vez. A ideia de jogo, a base, o que somos a atacar e a defender, é sempre o mesmo. Jogamos quase sempre num 4-4-2, com uma dinâmica interessante, variando uma ou outra vez com os jogadores. Umas vezes consegue-se e outras não, mas penso que o resultado não tem sido mau. Concluídos três anos, temos dois campeonatos, Taças e Supertaças. Os adeptos do Porto querem ganhar todos os jogos, todas as competições e nós também, mas nem sempre é possível.

[estado de Pepe e Corona] Era impeditivo para reiniciar a segunda parte e ainda não sabemos se estarão aptos para terça. O Corona tinha dificuldade na visão e o Pepe com um problema no gémeo. Estão em dúvida, principalmente o Pepe porque o Corona fez um traumatismo.»