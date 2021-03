Declarações do treinador do Gil Vicente, Ricardo Soares, à SportTV, após a derrota por 2-0 ante o FC Porto, em Barcelos, no jogo da 22.ª jornada da I Liga:

«Sofremos novamente um golo ao começar o jogo e isso deita por terra qualquer estratégia. Sabíamos que o FC Porto vinha ferido, ia entrar forte e foi o que aconteceu. Tivemos muitas dificuldades nos primeiros 20 minutos, o FC Porto fez uma circulação rápida, numa relva fantástica. Atacou-nos facilmente a profundidade, colocou-nos numa zona que não é normal para nós, levar tantas bolas nas costas. Ganharam alguns cantos e num desses cantos, numa segunda bola, fizeram golo. A seguir aos 25, 30 minutos, ajustámos. Estivemos melhor nos últimos 15 minutos.»

«Na segunda parte, alterámos posicional e estrategicamente o plano de jogo, fomos mais pressionantes, dificultámos. Penso que entrámos muito bem, mas depois o Sérgio faz um excelente golo. Mantivemos equilíbrio, serenidade, fomos à procura do golo. Não surgiu, mas estou contente com o que fizemos, especialmente na segunda parte.»

«Fundamentalmente, faltou-nos bola. O FC Porto faz uma pressão forte no corredor e tínhamos de atrair e rapidamente tirar a bola para o lado contrário, para acelerar e aí sim, o FC Porto ia ter dificuldades em pressionar o portador. Não o fizemos como devíamos. Mas na segunda parte foi diferente, mostrámos segurança e equilíbrio, é certo que não criámos assim tantas oportunidades, mas penso que demos uma boa resposta.»