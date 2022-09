Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport TV, após a vitória sobre o Desp. Chaves.

«Quando existem golos no início, sobretudo a favor, fico sempre alerta e desconfiado. Porque depois de um jogo há 72 horas, com algum cansaço, a tendência é entrar a gestão na cabeça dos jogadores, e isso é perigoso, sobretudo com uma equipa perigosa e bem organizada como o Desp. Chaves. Mas mantivemos a coesão, aqui ou acolá não estivemos tão bem a definir o momento e a zona de pressão, mas fomos sempre em busca do segundo golo.

Na segunda parte, demos mais espaço ao Chaves, não saímos tantas vezes no início de construção, mas criámos um espaço em que podíamos criar mais perigo do que tínhamos feito na primeira parte. O segundo golo deu alguma tranquilidade e depois surgiu o 3-0 de forma natural, diante de um adversário com valor.»

[sobre as alterações no onze]

«Tenho confiança total em todos os jogadores, há jogadores que estão mais rotinados do que outros, mas isso é normal. Por exemplo, o Carmo com o Fábio Cardoso, fizeram muitos jogos na pré-época. Eles estão habituados, e não estava nada preocupado. O Fábio Cardoso, até já tive a oportunidade de o dizer na palestra, foi dos jogadores que mais me surpreendeu pela positiva, porque sabendo que ele seria útil para o plantel, as expectativas que eu tinha para ele foram claramente superadas.»

[sobre as ausências de Pepe e Otávio]

«Não desvalorizando a experiencia e essa voz de comando que têm, acho que temos uma equipa que percebe a nossa ideia. Vemos isso pela forma como todos os jogadores olham para os momentos do jogo. eles têm o conhecimento profundo das nossas ideias. O Uribe também tem a sua voz de comando, o Diogo Costa cada vez mais maduro a lidar com a linha defensiva. O Taremi na frente já tem também a sua experiência. O improtante é estarem todos disponíveis e não é porque o Pepe tem 39 anos e por tudo o que apresenta a nível de carácter e pelo seu passado. É o capitão e isso nota-se fora e dentro do campo, mas temos jogadores com esse conhecimento da equipa e do que pretendemos para o jogo.»