No rescaldo à derrota do FC Porto em Arouca, por 3-2, a contar para a 21.ª jornada da Liga, Sérgio Conceição foi pragmático, em conferência de imprensa.

«Faltou concluir de outra forma as jogadas para fazer golo e estar equilibrados defensivamente. Há demérito do treinador do FC Porto, que não soube planear em termos estratégicos. O trabalho da semana não foi suficiente para percebermos que há zonas proibidas para perder a bola. Temos de ser verdadeiros, sofremos um golo que não é normal, logo no princípio do jogo. Tivemos três oportunidades para fazer golo, na segunda parte tivemos uma oportunidade pelo Nico, mas a culpa é do treinador. Temos de recuperar a equipa de outra forma no equilíbrio defensivo. Houve mérito do Arouca e demérito do treinador do FC Porto.»

O FC Porto está no terceiro lugar da Liga, com 45 pontos, menos sete em relação a Benfica e Sporting, ainda que os leões guardem um jogo em atraso, em Famalicão. Na próxima jornada, os dragões voltam a casa, na receção ao Estrela da Amadora, no encontro que antecede a partida frente ao Arsenal, nos «oitavos» da Liga dos Campeões.