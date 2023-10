Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após o triunfo (0-2) frente ao Vizela em jogo da jornada 9 da Liga:

«Foi um triunfo bem conseguido da nossa equipa, estes jogos pós Champions são sempre difíceis, com pouco tempo de preparação, em Vizela é sempre difícil, independentemente da equipa adversária. Tivemos uma entrada forte no jogo, boa primeira parte, saímos a ganhar 2-0 e podíamos ter feito mais um ou outro golo; na segunda parte controlámos, mas foi um jogo consistente, um jogo sólido da nossa parte».

[João Mário na esquerda] «Gostei, o João não está muito rotinado a jogar a lateral esquerdo, mas conhece a posição. O futebol é feito da relação entre os jogadores, foi um pouco por aí, explorar o que havia a explorar no adversário.

[Gestão de Evanilson] «A gestão é não pensar nisso, é ir a jogo e treinar como se nunca tivesse tido uma lesão. Há avançados que numa seca de golos grande, quanto mais se preocuparem as coisas acabam por não acontecer; quando se libertarem e deixarem correr o trabalho, de uma forma série e dedicada, as coisas acabam por surgir. O Evanilson tem de se dedicar no máximo e dessa forma vai estar bem, é olhar para a frente».