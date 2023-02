Sérgio Conceição garantiu na véspera do FC Porto-Vizela que Marko Grujic não tinha condições para jogar 90 minutos. O médio sérvio, recuperado de lesão, alinhou de início e esteve em campo até ao minuto 87, sendo substituído após o segundo golo dos dragões (2-0).

No final do encontro, o técnico agradeceu a capacidade de sacrifício de Grujic, explicando que manteve o médio em campo perante a incerteza no marcador.

«Tenho de salientar o Grujic, que fez praticamente um treino connosco. Eu disse que seria impossível ele jogar 90 minutos. Mas o resultado estava 1-0, entre isso e agravar um bocadinho a lesão dele, deixei-o estar por ali (risos). O Grujic está ali furioso comigo, mas já passa», atirou Sérgio Conceição, entre gargalhadas.