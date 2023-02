Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, comentou desta forma a vitória frente ao Vizela (2-0), na 19.ª jornada da Liga 2022/23:

«Nós defrontamos adversários competentes, que sabem o que fazer em diferentes momentos de jogo. Encontrar espaços perante esses adversários não é fácil. Tira um pouco de brilhantismo mas temos de dar mérito ao Vizela. Ganhámos com todo o mérito, percebemos que o Vizela gosta de ter bola, de jogar a partir de trás, ligar o seu jogo, condicionámos em quase todos os momentos. No geral, foi positivo. Sem ser brilhante, foi positivo.»

O clima à volta do FC Porto: «Uma boa questão. Não ficamos alheios ao que se passa e ao que se diz. Deve ser inédito a equipa que ganhou os últimos quatro títulos nacionais ser tão massacrada como nós somos. Enquanto disserem mal de nós, é bom sinal. Mal no sentido dessa pressão que é criada, desse ambiente que se cria em torno das vitórias e das conquistas. Temos de fazer o nosso trabalho, percebendo que se isso não pode ser vitamina para nós. Se há azia, é pouco nós ganhamos. Somos detentores dos últimos quatro títulos nacionais e isso causa azia a muita gente.»As baixas por lesão: «Estão alguns jogadores importantes de fora, espero recuperar mais um ou outro jogador para o jogo de Viseu, o mais importante, depois a seu tempo falaremos do clássico.

O que o FC Porto podia ter feito melhor: «De cima olhamos para o jogo e para todos os defeitos e qualidades que a equipa tem. Nós, algumas das vezes, podíamos ser mais inteligentes na forma como encarávamos a organização do Vizela. Tentámos retificar isso ao intervalo, com a comunicação que há com os adjuntos. O Vizela não criou grande perigo, penso que deveríamos ter feito mais no primeiro momento de pressão, houve coisas positivas, outras não correram tão bem, mas isso é uma maravilha para nós treinadores, que assim temos o que trabalhar. Não foi brilhante mas foi um brilhante resultado. 2-0, marcar dois golos e não sofrer. Por mim ganhava sempre assim. Prefiro assim do que ganhar 2-1 ou 3-1.»

Alguns assobios de adeptos na primeira parte: «É uma novidade que me está a dar. É muito difícil ouvir um assobio ou outro do sítio em que estava. Se fosse o estádio todo, ouvia. Há sempre adeptos que estão mais contentes que outros, querem sempre que a equipa seja um rolo compressor, mas a equipa joga contra adversários e contra adversários de qualidade.»

Os próximos compromissos do FC Porto: «Todos os jogos são finais, praticamente. No campeonato, não nos podemos atrasar mais em relação ao adversário que está à nossa frente, o Benfica. Temos agora um jogo a eliminar com o Académico e depois jogo importante na Champions. Neste momento estamos mais limitados em termos de opções mas eu sou pago para encontrar soluções e não inventar desculpas.»