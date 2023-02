A FIGURA: Pepê

Afastado do onze do FC Porto por demasiado tempo, Pepê vai recuperando o seu espaço nas principais escolhas portistas e a influência reconhecida no jogo da equipa. Clarividente, refinado, o brasileiro joga a ritmo elevado e sobressai nos períodos em que os companheiros de equipa demonstram pouca variabilidade nas opções que tomam. Pepê é diferente, imprevisível e como tal importante neste desenho de Sérgio Conceição. Poucos esperariam, por exemplo, que surgisse ao segundo poste para finalizar a passe de Evanilson, em cima do intervalo, desbloqueando o jogo frente ao Vizela.

O MOMENTO: o erro de Igor Julião (41m)

O Vizela ia levando a água ao seu moinho numa primeira parte em que o FC Porto apresentou um jogo pouco fluido, sem soluções para ultrapassar a muralha defensiva dos visitantes. Até que, ao minuto 41, Igor Julião cedeu à pressão de Galeno e tocou a bola para trás, colocando-a nos pés de Evanilson. O compatriota agradeceu, avançou na área e cruzou rasteiro para a finalização de Pepê. Estava feito o mais difícil para a equipa de Sérgio Conceição, ainda antes do intervalo.