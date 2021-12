O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, voltou a lamentar este sábado a ausência dos azuis e brancos dos oitavos de final da Liga dos Campeões, mas deu os parabéns aos outros dois clubes portugueses que conseguiram o feito, Benfica e Sporting.

«Acho que somos suficientemente adultos para perceber que o jogo passou. Infelizmente não estamos nos oitavos da Liga dos Campeões. Aproveito para dar os parabéns às duas equipas portuguesas que conseguiram esse feito, Benfica e Sporting. Nós habitualmente estamos lá, este ano não conseguimos, há que olhar em frente e para o principal objetivo. A azia... sinceramente já de mim não sou muito bem-disposto, ando normalmente com azia e, se não tenho, provoco. O futebol, eu digo muitas vezes: é um recomeçar constante e a partir do jogo com o Atlético, começámos a preparar o Braga», afirmou, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro da 14.ª jornada da I Liga, ante os bracarenses.

Conceição afirmou ainda que a ausência da Liga dos Campeões «não simplifica nada o calendário» e crê que não muda o caminho na I Liga.

«Acredito que não vai interferir no rumo do campeonato, são competições diferentes. Claro que é sempre melhor estar na Liga dos Campeões, mas vamos apanhar uma Liga Europa com equipas muito fortes e competentes. Acho que não é por aí que se vai decidir nada a nível emocional», disse.

O FC Porto recebe o Sporting de Braga às 20h30 de domingo, no Estádio do Dragão. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.