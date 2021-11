O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, desvalorizou o facto de poder chegar a nova paragem para as seleções na liderança da I Liga, frisando, sobretudo, que importante é ter esse posto no final do campeonato, em maio.

«Não falamos sequer disso [ndr: de chegar à paragem das seleções na liderança]. Estamos em primeiro, segundo, primeiro, segundo… no final é que é importante. Importante é em maio. Não falamos disso, essa pressão é diária, conseguir evoluir sempre, em cada treino, na preparação dos jogos. Nem se fala nisso. Prefiro ter a pressão de estar no primeiro lugar do que ser segundo e estar atrás do primeiro», afirmou Conceição, ao final desta manhã, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Santa Clara, da 11.ª jornada da I Liga.

Nesta altura, ao fim de dez jornadas, o FC Porto é líder, com 26 pontos, os mesmos do Sporting e mais um do que o Benfica, terceiro na tabela.

O Santa Clara-FC Porto joga-se a partir das 17 horas de domingo (16h00 locais), em São Miguel, nos Açores. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.