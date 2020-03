Sérgio Conceição admite que está com saudades do futebol, embora reconheça a importância de seguir todas as indicações da Direção Geral de Saúde nesta fase de combate à propagação do novo coronavírus, Covid-19.

«Todos sentem falta do futebol, não há dúvida. Eu, como apaixonado que sou pelo futebol e pela minha profissão, sinto muito essa falta, mas espero que seja também o momento para olhar para o futebol com carinho e saudade porque, por vezes, não é bem tratado. Era bom que voltássemos mais empenhados em tratar melhor aquilo que é nosso: o futebol português que tantas alegrias nos dá e tantas coisa boas traz ao nosso país», salientou o treinador do FC Porto.

Em declarações ao jornal O Jogo, a propósito dos 1000 dias desde a primeira sessão de trabalho como técnico portista, Sérgio Conceição recordou o que sentiu e o que traçou como objetivo para a equipa de futebol: «Lembro-me muito bem do estado de espírito, da ambição que tínhamos por chegar e representar um dos melhores clubes da Europa e o melhor de Portugal. Sempre fui competitivo e desde a minha chegada ao FC Porto, enquanto jogador, alimentei muito essa minha vontade de ganhar. Como treinador foi exatamente o mesmo.»

«Senti uma responsabilidade tremenda de devolver ao clube o lugar que merecia, que era o primeiro, que hoje ocupamos mais uma vez», concluiu o treinador azul e branco.