Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, comentou desta forma a vitória da sua equipa frente ao Boavista, no Estádio do Bessa, em encontro referente à 27.ª jornada da Liga 2021/22. Declarações no auditório do recinto axadrezado:

«Tivemos uma atitude competitiva muito forte. Foi um jogo muito competente da nossa parte, preparámos uma ou outra situação para surpreender a organização defensiva do Boavista, com o Taremi, que entretanto não pôde jogar. O Fábio Vieira foi fazer o que o Pepê ia fazer e o Pepê foi fazer o que Taremi ia fazer. Conseguimos controlar o jogo e chegar ao último terço com perigo. Entrámos na segunda parte com a mesma atitude, tivemos a situação do penálti falhado, a bola ao poste do Evanilson, e depois uma reação normal do Boavista no fim. Não precisávamos de sofrer tanto.»

Sobre Taremi: «O Taremi teve um teste inclusivo. Entretanto, fez um teste rápido à tarde e deu negativo, portanto podia jogar. Depois, fez um teste PCR e o resultado chegou quando já estávamos a sair para o aquecimento. Todos os jogadores têm conhecimento do plano de jogo, portanto encarámos o jogo dessa forma.»

Sobre Fábio Vieira: «Todos têm estar preparados. No balneário, vi o Fábio no seu jeito muito tranquilo a trocar de roupa e disse-lhe ‘atenção, precisamos de ti hoje’. Ainda antes de saber o resultado do Taremi. Eles estão sempre preparados, sempre alerta. Todos sabem o que queremos para o jogo. »

Os problemas na preparação: «Tivemos o problema no avião em Lyon, regressámos ao hotel às cinco da manhã, à hora do almoço de sexta viajámos, chegámos ao fim da tarde, fizemos um treino ligeiro no dragão e na sexta-feira preparámos o jogo. Foi um jogo difícil, contra uma equipa difícil, um dérbi com muita paixão e vivido de forma intensa. Estava tudo preparado para que o FC Porto escorregasse aqui hoje, mas isso não aconteceu porque tivemos uma atitude muito competitiva. Essa boa energia no final fez com que garantíssemos os três pontos.

Vitinha na seleção A: «Fico extramente contente, é o reconhecimento de uma evolução fantástica de um jogador que tem futuro muito risonho à frente, tem muita qualidade.»